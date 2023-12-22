В Петербурге умер бывший вице-губернатор Олег Виролайнен

Олег Виролайнен занимал должность вице-губернатора в период с 2003 по 2006 годы.

В Северной столице скончался бывший вице-губернатор города Олег Виролайнен. Об сообщили в "Петербургском дневнике".

Чиновнику было 75 лет. Причину смерти пока не озвучили. Прощание запланировано на пятницу, 12 января. Оно пройдет с 9:30 до 11 часов в часовне прихода храма Святителя Алексия Митрополита Московского Русской Православной церкви на территории Госпиталя для ветеранов войн. Вице-губернатора похоронят на Масловском кладбище.

Олег Виролайнен занимал должность вице-губернатора в период с 2003 по 2006 годы. В последующие годы, с 2006 по 2009, он работал в качестве председателя Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству.

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