Петербург прощается с академиком РАН Владимиром Хавинсоном

Владимир Хавинсон родился в 1946 году в ГДР.

Петербург сегодня прощается с выдающимся ученым, медиком, академиком РАН Владимиром Хавинсоном. Соболезнование в связи с его кончиной направил губернатор Александр Беглов.

Владимир Хацкелевич Хавинсон пользовался огромным признанием в мировом медицинском сообществе. Открытие им пептидных биорегуляторов стало прорывом в науке. Их широкое внедрение в практику здравоохранения помогло сохранить здоровье миллионам людей, в том числе ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Александр Беглов

Владимир Хавинсон родился в 1946 году в ГДР. Он отучился в Минском суворовском училище и Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова. Открыл пептиды, а на их основе – пептидные биорегуляторы, что принесло ученому мировую известность. Владимир Хавинсон скончался на 78-м году жизни.

Также недавно в Петербурге в возрасте 84 лет скончался режиссер, сценарист, заслуженный деятель искусств РФ Олег Рябоконь.

Фото: Piter.tv