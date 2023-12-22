В Петербурге скончался ученый-геронтолог Владимир Хавинсон

Ему было 77 лет.

На 78-м году жизни скончался ученый-геронтолог, основатель и директор НИИ "Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии" Владимир Хавинсон. Об этом пишет "Петербургский дневник", ссылаясь на вице-губернатора Олега Эргашева.

Владимир Хавинсон родился в 1946 году в ГДР. Он отучился в Минском суворовском училище и Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова. Открыл пептиды, а на их основе – пептидные биорегуляторы, что принесло ученому мировую известность. Исследование позволило остаться здоровыми ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС, тем, кто пострадал от землетрясения в Спитаке, и другим 112 млн человек.

Академик РАН, член-корреспондент РАМН, профессор Владимир Хацкелевич – автор сотен работ и патентов на изобретения, которые он неизменно посвящал своим родителям. Искренне соболезную родным и близким Владимира Хавинсона. Память об этом выдающемся человеке будет жить вечно в наших сердцах! Олег Эргашев, вице-губернатор Петербурга

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Фото: scientificrussia.ru