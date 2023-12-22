Главред журнала "Эксперт Северо-Запад" Дмитрий Глумсков ушел из жизни

Причиной смерти названа сердечная недостаточность.

На 52-м году жизни скончался главный редактор журнала "Эксперт Северо-Запад" Дмитрий Глумсков. Причиной смерти названа сердечная недостаточность, пишет "Петербургский дневник" 5 января.

"Эксперт Северо-Запад" журналист возглавил впервые в 2007 году, проработал в издании до 2013-го. После стал редактором журнала "Управление бизнесом", а в 2018 году вернулся в "Эксперт Северо-Запад" уже в должности главного редактора.

Последний номер журнала "Эксперт Северо-Запад" под руководством Дмитрия Глумскова вышел в декабре 2023 года.

Дата и место его похорон пока неизвестны.

Ранее мы рассказывали о том, что ушел из жизни директор "Союзпетростроя" Лев Каплан.

Фото: ВКонтакте / Дмитрий Глумсков