Главред журнала "Эксперт Северо-Запад" Дмитрий Глумсков ушел из жизни

На 52-м году жизни скончался главный редактор журнала "Эксперт Северо-Запад" Дмитрий Глумсков. Причиной смерти названа сердечная недостаточность, пишет "Петербургский дневник" 5 января.
"Эксперт Северо-Запад" журналист возглавил впервые в 2007 году, проработал в издании до 2013-го. После стал редактором журнала "Управление бизнесом", а в 2018 году вернулся в "Эксперт Северо-Запад" уже в должности главного редактора.
Последний номер журнала "Эксперт Северо-Запад" под руководством Дмитрия Глумскова вышел в декабре 2023 года.
Дата и место его похорон пока неизвестны.
Ранее мы рассказывали о том, что ушел из жизни директор "Союзпетростроя" Лев Каплан.
Фото: ВКонтакте / Дмитрий Глумсков
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