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Умер петербургский журналист Олег Попцов
Сегодня, 14:40
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Умер петербургский журналист Олег Попцов

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Дата и место прощания с советником генерального директора ВГТРК пока не названы. 

На 88-м году жизни умер петербургский журналист Олег Попцов. Об этом сообщил Депутат Госдумы ФС РФ, журналист Евгений Попов в своём tg-канале.

Умер Олег Максимович Попцов. Один из родоначальников российского телевидения. Ему было 88 лет. Царствие небесное.

Евгений Попов, журналист

Дата и место прощания с советником генерального директора ВГТРК пока не названы. 

Олег Попцов родился в 1934 году в Ленинграде. Он окончил Высшую партийную школу ЦК КПСС. Сначала выполнял комсомольскую работу, а спустя несколько лет попал на  телевидение. В 1990 году Попцов стал председателем Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК). 

Фото: ru.wikipedia.org

Теги: вгтрк, олег попцов, умер журналист
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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