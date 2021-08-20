Дата и место прощания с советником генерального директора ВГТРК пока не названы.

На 88-м году жизни умер петербургский журналист Олег Попцов. Об этом сообщил Депутат Госдумы ФС РФ, журналист Евгений Попов в своём tg-канале.

Умер Олег Максимович Попцов. Один из родоначальников российского телевидения. Ему было 88 лет. Царствие небесное. Евгений Попов, журналист

Дата и место прощания с советником генерального директора ВГТРК пока не названы.

Олег Попцов родился в 1934 году в Ленинграде. Он окончил Высшую партийную школу ЦК КПСС. Сначала выполнял комсомольскую работу, а спустя несколько лет попал на телевидение. В 1990 году Попцов стал председателем Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК).

Фото: ru.wikipedia.org