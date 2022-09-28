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До конца года под руководством медиаменеджера из Петербурга перезапустят издание "Эксперт"
Сегодня, 15:22
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До конца года под руководством медиаменеджера из Петербурга перезапустят издание "Эксперт"

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О реорганизации сообщила государственная корпорация ВЭБ.РФ.

Издаваемый с 1995 года журнал "Эксперт" будет перезапущен до конца текущего года. Его генеральным директором назначен медиаменеджер из Петербурга Максим Троепольский, пишут "РИА Новости".

О реорганизации сообщила государственная корпорация ВЭБ.РФ. Печатная версия временно перестанет выходить, планируется работа в режиме новостной ленты на сайте.

Проект предусматривает изменение структуры бизнеса с целью повышения его прибыльности, снижения операционных издержек, увеличения аудитории и расширения каналов дистрибуции контента издания.

ООО "Эксперт.Медиа"

В 2013 году издатель журнала получил от ВЭБ.РФ кредит в размере 100 млн рублей для решения финансовых проблем. За три года заем увеличился до 550 млн.

Срок использования кредитных средств истек в 2017-м. В 2021 году Арбитражный суд Москвы признал законными требования корпорации к проходящему процедуру банкротства АО "Группа "Эксперт".

Фото: Piter.TV

Теги: журнал эксперт
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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