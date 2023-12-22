Режиссер и сценарист Олег Рябоконь ушел из жизни в Петербурге

О причинах смерти не сообщается.

В Петербурге в возрасте 84 лет скончался режиссер, сценарист, заслуженный деятель искусств РФ Олег Рябоконь. Об этом пишет "Петербургский дневник" 7 января.

Олег Рябоконь отучился в Ленинградском военно-механическом институте и актерско-режиссерском отделении при ЛГИТМиК в мастерской Рафаила Сусловича. Он являлся режиссером и постановщиком многочисленных музыкальных фильмов, телеспектаклей, один из которых – "Али-Баба и сорок разбойников" (1983 год). В 2008 году стал мастером в СПБГУКиТ на специальности "режиссура телевизионных программ".

О причинах смерти не сообщается.

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