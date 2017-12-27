Satisfaction: Администрация Иркутска креативно поддержала Ульяновских курсантов

В сети набирает популярность видео опубликованное администрацией города Иркутск.

В России продолжает набирать обороты флешмоб, который был призван поддержать курсантов Ульяновского летного училища.

Кто только не снял пародию на композицию Satisfaction Benny Benassi. В флеэшмобе поучаствовали студенты и студентки различных учебных заведений, и танцовщицы гоу-гоу, и мамочки-домохозяйки, и даже пенсионерки. Но самым креативным, и в то же время, самым безобидным и позитивным, стало видео от Иркутской администрации. На популярном видеохостинге на канале администрации города Иркутск появилось видео в поддержку Ульяновских курсантов - летчиков.

Данное видео разительно отличается от остальных В кадрах "танцуют" байкальские нерпы. Эти милые танцоры крутятся, вертятся и резвятся в воде. На видео наложили музыку Benny Benassi и получилось весьма неплохо.

Под видео только положительные комментарии:

Нерпам зачёт! Не достаёт фуражек, был бы полный улёт. Спасибо за клип, замечательно!﻿

Нерпы больше позитива оставили!!! Нерпы супер!!﻿

боже, это точно лучшее﻿!

Видео: YouTube/Администрация города Иркутска