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Вчера, 13:17
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Satisfaction: Администрация Иркутска креативно поддержала Ульяновских курсантов

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В сети набирает популярность видео опубликованное администрацией города Иркутск.

В России продолжает набирать обороты флешмоб, который был призван поддержать курсантов Ульяновского летного училища.

Кто только не снял пародию на композицию  Satisfaction Benny Benassi. В флеэшмобе поучаствовали студенты и студентки различных учебных заведений, и танцовщицы гоу-гоу, и мамочки-домохозяйки, и даже пенсионерки. Но самым креативным, и в то же время, самым безобидным и позитивным, стало видео от Иркутской администрации. На популярном видеохостинге на канале администрации города Иркутск появилось видео в поддержку Ульяновских курсантов - летчиков. 

Данное видео разительно отличается от остальных В кадрах "танцуют" байкальские нерпы. Эти милые танцоры крутятся, вертятся и резвятся в воде. На видео наложили музыку Benny Benassi и получилось весьма неплохо.

Под видео только положительные комментарии:

Нерпам зачёт! Не достаёт фуражек, был бы полный улёт. Спасибо за клип, замечательно!﻿

Нерпы  больше  позитива  оставили!!! Нерпы  супер!!﻿

боже, это точно лучшее﻿!

 

Видео: YouTube/Администрация города Иркутска

Теги: satisfaction , видео в поддержку ульяновских курсантов , иркутская администрация , ульяновские курсанту
Категории: Лента новостей Новости России Общество

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