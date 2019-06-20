В праве на память отказано: какие здания в Петербурге не получили статус памятника

Piter.TV рассказывает, какие объекты в историческом центре не стали включать в перечень памятников.

В Петербурге на прошедшей неделе городской комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры отказался вносить вестибюль станции метро "Парк Победы" в перечень выявленных объектов культурного наследия. Инициаторами идеи стали активисты, и эта попытка была не первой.

Впервые присвоить вестибюлю охранный статус попытались в октябре прошлого года, что необходимо во избежание его сноса в ходе реконструкции. Проектом предусматривается полный демонтаж наземного этажа и частичный – монолитной части наклонного хода. Планируется строительство двухэтажного вестибюля.

Фото: Piter.TV

БКЗ "Октябрьский" и гостиница "Прибалтийская"

Также в конце мая ведомство не стало наделять статусом "объект культурного наследия" (ОКН) Большой концертный зал "Октябрьский" на Лиговском проспекте. Такое же решение принято и по гостинице "Прибалтийская" на улице Кораблестроителей: ни одна из построек не представляет историко-культурную ценность. Более того, их исключили из списка объектов, обладающих признаками ОКН.

БКЗ "Октябрьский" открыли для зрителей в 1967 году, авторы его проекта – Валентин Каменский, Александр Жук, Жан Вержбицкий и Генрих Вланин. Зал возвели к 50-летию Октябрьской революции. А "Прибалтийскую" построили в 1978 году, работами занималась шведская компания Skanska. Создание отеля приурочили к Олимпийским играм.

Фото: официальный сайт БКЗ "Октябрьский"; "Яндекс.Карты"

Бани братьев Недлер

А в октябре 2024 года в список объектов культурного наследия не включили здание "Торговые бани братьев Н. Г. и В. Г. Недлер" на проспекте Обуховской Обороны. Бани сносят ради возведения Большого Смоленского моста через Неву. Демонтаж стартовал еще в сентябре, тогда градозащитники забили тревогу, указав, что работы незаконны: на тот момент активисты подали заявку на выявление здания в качестве объекта культурного наследия.

Бани построены в историческом районе в 1902 году под руководством гражданского инженера Александра Ольховского. Здание долгое время стояло заброшенным, в 2022 году там произошел пожар, выгорела деревянная мансарда.

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга

Школа, где училась Ольга Берггольц

Сейчас школа на проспекте Обуховской Обороны, где училась поэтесса Ольга Берггольц, внесена в перечень зданий, обладающих признаками памятников архитектуры. Однако так было не всегда, и ее хотели снести – тоже из-за строительства Большого Смоленского моста.

Единую трудовую школу №117 исключили из списка осенью 2024 года, поводом стало судебное разбирательство. Активисты предлагают и предлагали изменить проект или передвинуть постройку на 15-20 метров, петербургские власти весной прошлого года отказывали в этом. Отмечалось, что перенос здания невозможен из-за близости котельной. Судьба учреждения все еще решается.

Фото: protect812.com

Как же городской КГИОП определяет, какой объект признать памятником, а какой – нет? Ведомство основывается на ряде критериев, которые предусмотрены Федеральным законом "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ". В частности, оцениваются историческая, культурная, архитектурная и научная ценности, а также выявляется, есть ли у здания связь с исторической личностью. Если объект становится памятником, то на его владельца возлагаются обязательства по охране и сохранению.

Главное фото: Piter.TV