Смольный снова отказался от переноса школы Ольги Берггольц

Согласно существующему проекту, при возведении моста несколько домов по проспекту Обуховской обороны будут демонтированы вместе со зданием.

Вице-губернатор Николай Линченко отказал в повторном запросе депутата законодательного собрания Бориса Вишневского о переносе здания школы, в которой обучалась поэтесса Ольга Берггольц. Первоначальный отказ чиновника был получен в конце января. Ответ вице-губернатора был опубликован Вишневским на его Telegram-канале утром 12 марта.

Вишневский предложил переместить школу, чтобы сохранить её при строительстве Большого Смоленского моста. Согласно существующему проекту, при возведении моста несколько домов по проспекту Обуховской обороны будут демонтированы вместе со зданием, где училась Берггольц.

Линченко указал, что перенос здания невозможен из-за близости котельной в 20 метрах. Реализация предложенного Вишневским решения потребовала бы тщательного технического обоснования вариантов перемещения здания, включая пересмотр инженерных коммуникаций и соблюдение всех нормативов. По мнению чиновника, это неразумно в контексте важности строительства моста и достижения целей и задач стратегии социально-экономического развития Петербурга до 2035 года.

Ранее мы сообщили о том, что сроки строительства Витебской развязки продлили до 2027 года.

Фото: Citywalls.ru