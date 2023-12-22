Сроки строительства Витебской развязки продлили до 2027 года

Разрешение выдано Акционерному обществу "Западный скоростной диаметр".

Разрешение на строительство Витебской развязки в Петербурге продлено до 30 декабря 2026 года согласно решению Службы государственного строительного надзора и экспертизы. Ранее это разрешение было действительно до 22 марта текущего года.

В соответствии с утвержденной документацией, планируется строительство развязки магистрали с Западным Скоростным Диаметром (ЗСД), включающей в себя четыре съезда, основной ход длиной около 2,5 км, а также развязку с Витебским проспектом с тремя съездами. Кроме того, планируется реконструировать участки Витебского проспекта и Воздухоплавательной улицы.

Разрешение выдано Акционерному обществу "Западный скоростной диаметр", которое с 2021 года реализует этот проект в рамках государственно-частного партнёрства.

Ранее мы сообщили о том, что конкурс на строительство Большого Смоленского моста объявили в Петербурге.

Фото: Правительство Петербурга