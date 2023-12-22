В Петербурге не будут передвигать здание школы Ольги Берггольц

Парламентарий предлагал передвинуть школу, чтобы спасти её от сноса во время строительства Большого Смоленского моста.

Идея передвинуть здание школы, где училась поэтесса Ольга Берггольц, не нашла поддержку в администрации Петербурга. Вносить изменения в проект строительства Большого Смоленского моста не посчитали нужным, такой ответ получил депутат ЗакСа Борис Вишневский от вице-губернатора Николая Линченко.

Парламентарий предлагал передвинуть школу, чтобы спасти её от сноса во время строительства Большого Смоленского моста. Вице-губернатор в ответе указал, что такие работы проектной документацией не предусмотрены, а внесение изменений только приведет "к срыву плановых сроков строительства".

При этом господин Вишневский отметил, что бывали случаи, когда документацию корректировали после получения заключения госэкспертизы.

Также в начале январе в Петербурге впервые переместили историческое здание. Речь идет о корпусе Императорского воспитательного дома на Черной речке, его сдвинули на 52 метра.

Фото: Смольный