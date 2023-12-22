Главгосэкспертиза одобрила проект стройки нового разводного Большого Смоленского моста

Теперь в Петербурге будут искать подрядчиков для каждого из двух этапов строительства.

Завершилась экспертиза проекта новой транспортной магистрали с мостом через реку Неву в створе Большого Смоленского проспекта – улицы Коллонтай, участок от проспекта Обуховской Обороны до Дальневосточного проспекта. По итогам экспертизы проект Большого Смоленского моста получил положительное заключение, рассказали в Смольном.

Теперь в Петербурге будут искать подрядчиков для каждого из двух этапов строительства: самого Большого Смоленского моста и транспортных развязок на правом берегу Невы.

Современный разводной мост соединит берега Невы на самом большом промежутке в черте города – между Володарским мостом и мостом Александра Невского в обход исторического центра. Большой Смоленский мост длиной более 1,5 километров будет стоять на десяти опорах. Закладной камень был установлен на месте будущей девятой опоры нового мостового сооружения. В сведённом положении высота центральной части над водой составит 15 метров, а ширина судоходного пролета – 60 метров.

Из планируемых шести полос движения две предназначены для пассажирского транспорта, в центре переправы – два полотна для движения трамваев. Также в плане предусматривается пешеходная и велосипедная дорожки, как на самой переправе, так и на развязках.

Также специалисты приступили к ответственному этапу возведения моста через Черную речку в створе Сердобольской улицы. Здесь начался монтаж пролетного строения. На устроенные ранее опоры установлены пять балок общим весом 92 тонны.

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Фото: Смольный