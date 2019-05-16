Петербургские медработники жалуются на отсутствие "коронавирусных" выплат

Медицинские работники, работающие с коронавирусными больными, жалуются на сложности с получением компенсационных выплат. Об этом сообщается на сайте уполномоченного по правам человека в Петербурге Александра Шишлова.
Обращения приходят от сотрудников как стационарных, так и амбулаторных учреждений здравоохранения федерального подчинения. Причины отказов связаны с изменением условий предоставления единовременных выплат в 2021 году.
пресс-служба уполномоченного по правам человека в Петербурге Александра Шишлова
Летом Смольный объявил, что в этом году непривитые медики останутся без выплат в случае заражения коронавирусом. Позже Шишлов заступился за медиков, и попросил губернатора Петербурга Александра Беглова изменить постановление. Он считает, что новый порядок может привести к дискриминации медицинских работников, у которых есть противопоказания к вакцинации.
В начале июня стало известно, что социальные выплаты в Петербурге получили более 10 тыс. медицинских работников, которые пострадали при оказании помощи пациентам с COVID-19. Сумма выплат составила более 3,1 млрд. рублей.
Ранее мы писали, что переболевшие COVID-19 люди жалуются на панические атаки.
Фото: Piter.tv
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