Петербургские медработники жалуются на отсутствие "коронавирусных" выплат

Жалобы ежедневно поступают на горячую линию уполномоченного по правам человека в городе.

Медицинские работники, работающие с коронавирусными больными, жалуются на сложности с получением компенсационных выплат. Об этом сообщается на сайте уполномоченного по правам человека в Петербурге Александра Шишлова.

Обращения приходят от сотрудников как стационарных, так и амбулаторных учреждений здравоохранения федерального подчинения. Причины отказов связаны с изменением условий предоставления единовременных выплат в 2021 году. пресс-служба уполномоченного по правам человека в Петербурге Александра Шишлова

Летом Смольный объявил, что в этом году непривитые медики останутся без выплат в случае заражения коронавирусом. Позже Шишлов заступился за медиков, и попросил губернатора Петербурга Александра Беглова изменить постановление. Он считает, что новый порядок может привести к дискриминации медицинских работников, у которых есть противопоказания к вакцинации.

В начале июня стало известно, что социальные выплаты в Петербурге получили более 10 тыс. медицинских работников, которые пострадали при оказании помощи пациентам с COVID-19. Сумма выплат составила более 3,1 млрд. рублей.

Ранее мы писали, что переболевшие COVID-19 люди жалуются на панические атаки.

Фото: Piter.tv