Переболевшие COVID-19 жалуются на панические атаки и нарушение памяти

Заведующий отделением нейрореабилитации клинической больницы святителя Луки Сергей Забиров в беседе с "Невскими Новостями" рассказал, как коронавирус влияет на мозг. По словам врача, некоторые пациенты жалуются на появление панических атак, а также расстройства памяти и мышления.
Медики фиксировали случаи, когда после перенесенного коронавируса у человека страдала долговременная память.
Это поражение микроциркуляторного русла головного мозга. Происходит микротравмирование сосудов, и кровь в головной мозг не поступает.
Пояснил Сергей Забиров
Также COVID-19 повреждает мелкие сосуды мозга. Это, как отметил врач, похоже на хроническое нарушение мозгового кровообращения. Однако все проблемы можно решить, если вовремя выявить проблему и подобрать терапию.
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Фото: pexels.com
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