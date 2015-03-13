Омбудсмен Петербурга заступился за медиков, которые не получат выплаты из-за вакцинации

Александр Шишлов попросил учитывать, что у некоторых людей есть противопоказания к вакцинации.

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов просит изменить постановление, согласно которому невакцинированные медики не получат выплаты, если они заразились коронавирусом. Соответствующие предложения он направил губернатору Александру Беглову.

Напомним, медицинским работникам, пострадавшим при оказании помощи больным коронавирусом, полагается единовременная выплата. В конце июня правительство внесло корректировки: выплаты полагаются только тем, кто не привился.

Александр Шишлов считает, что правила не должны распространяться на тех, кто заболел до вступления в силу новых правил. Кроме того, он выразил мнение, что новый порядок может привести к дискриминации медицинских работников, у которых есть противопоказания к вакцинации.

Фото: Piter.TV