"Зенит" разошелся миром с тульским "Арсеналом"

Команды даже не отличились забитыми мячами.

Матч 16-го тура российского футбольного чемпионата между тульским "Арсеналом" и петербургским "Зенитом" завершился вничью – 0:0.

Перед матчем команд прошла акция памяти – минута молчания в память о Диего Марадоне, легендарном аргентинском футболисте, который погиб накануне.

Одним из главных событий перед встречей стало возвращение капитанской повязки форварду Артему Дзюбе. Два предыдущих матча российского чемпионата с капитанской повязкой в "Зените" провел защитник Деян Ловрен. Место в сборной и капитанскую позицию в клубе форвард "сине-бело-голубых" потерял после скандала с интимной видеозаписью, которая утекла в Сеть.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказал мнение по ситуации. Семак уверен, что личная жизнь нападающего не имеет отношения к матчам команды.

Фото: Футбольный клуб "Зенит" / "ВКонтакте"