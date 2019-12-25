Дзюбе вернули капитанскую повязку перед матчем с тульским "Арсеналом"

Матч стартует в эти минуты.

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба получил капитанскую повязку перед матчем с тульским "Арсеналом". Объявлен стартовый состав клуба на предстоящий матч 16-го тура российского футбольного первенства против "канониров". Матч стартует в Туле в эти минуты.

"Сине-бело-голубые" начнут встречу в следующем составе. В воротах появится Михаил Кержаков, в защите – Дмитрий Чистяков, Данила Прохин и Юрий Жирков. В полузащите и группе нападения – Алексей Сутормин, Вильмар Барриос, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Малком, Себастьян Дриусси и Артем Дзюба. Капитанскую повязку, в отличие от прошлого матча с "Ахматом", носит форвард Артем Дзюба.

В запасе – Лунев, Одоевский, Шамкин, Мусаев, Малком, Мостовой, Азмун, Крапухин.

Два предыдущих матча российского чемпионата с капитанской повязкой в "Зените" провел защитник Деян Ловрен. Место в сборной и капитанскую позицию в клубе форвард "сине-бело-голубых" потерял после скандала с интимной видеозаписью, которая утекла в Сеть.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказал мнение по ситуации. Семак уверен, что личная жизнь нападающего не имеет отношения к матчам команды.

Фото: Piter.tv, Telegram / Футбольный клуб "Зенит"