Ловрен снова назначен капитаном "Зенита" перед матчем с "Ахматом"

Матч начнется в Грозном в 16:30.

Объявлен стартовый состав петербургского ФК "Зенит" на предстоящий матч 15-го тура российского футбольного первенства против "Ахмата". Матч начнется в Грозном в 16:30.

"Сине-бело-голубые" начнут встречу в следующем составе. В воротах появится Михаил Кержаков, в защите – Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Деян Ловрен и Дуглас Сантос. В полузащите и нападении – Юрий Жирков, Вильмар Барриос, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Алексей Сутормин и Артем Дзюба. Капитанскую повязку, как и в прошлом матче с "Краснодаром", носит защитник Деян Ловрен.

В запасе – Лунев, Васютин, Чистяков, Прохин, Шамкин, Мусаев, Малком, Мостовой, Крапухин. Полевые игроки "Зенита" сыграют в лазурной форме.

Фото: Piter.tv