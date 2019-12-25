Стал известен состав "Зенита" на матч с "Краснодаром"

За час до матча, который пройдет сегодня в 19:00 на "Газпром Арене", пресс-служба "Зенита" опубликовала состав на игру.
Много потерь, к сожалению. Впервые в заявке появился бомбардир "Зенита"-2 Станислав Крапухин
отметили в пресс-службе команды.
Фанаты уверены, что игра получится яркой и интересной. Сейчас "Зенит" располагается на третьем месте с 27-ю очками в турнирной таблице, а "Краснодар" занимает десятую позицию с 18-ю очками. Судить матч будет Владимир Москалев.
Ранее мы писали, что главный тренер "Зенита" высказал свою позицию перед воскресным матчем российского первенства.
Фото: Piter.TV
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