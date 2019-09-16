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Диего Марадона скончался
Сегодня, 20:26
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smirenny

Диего Марадона скончался

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Футболисту было 60 лет.

Вечером в среду, 25 ноября, сердце легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны остановилось. Об этом сообщил телеканал 78

Совсем недавно, 11 ноября, Марадона выписали из больницу: он перенес операцию из-за субдуральной гематомы. После выписки легенду футбола доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости. На публике последний раз спортсмен появился 30 октября на матче 1-го тура чемпионата Аргентины его команды "Химнасия и Эсгрима" с "Патронато". Игру посвятили юбилею Марадоны. 

Напомним, что за свою карьеру Марадона сыграл 492 игры и забил 258 голов.

Ранее мы писали, что умерла актриса из "Улицы разбитых фонарей" Светлана Обидина.

Фото: Twitter/ L_One_Mars

Теги: диего марадона
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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