Диего Марадона скончался

Футболисту было 60 лет.

Вечером в среду, 25 ноября, сердце легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны остановилось. Об этом сообщил телеканал 78.

Совсем недавно, 11 ноября, Марадона выписали из больницу: он перенес операцию из-за субдуральной гематомы. После выписки легенду футбола доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости. На публике последний раз спортсмен появился 30 октября на матче 1-го тура чемпионата Аргентины его команды "Химнасия и Эсгрима" с "Патронато". Игру посвятили юбилею Марадоны.

Напомним, что за свою карьеру Марадона сыграл 492 игры и забил 258 голов.

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Фото: Twitter/ L_One_Mars