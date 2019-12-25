  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Умерла актриса из "Улицы разбитых фонарей" Светлана Обидина
Сегодня, 10:07
86
Alena_Zinovieva

Умерла актриса из "Улицы разбитых фонарей" Светлана Обидина

0 0

Подробности и причины смерти не раскрываются.

Во вторник, 24 ноября, в возрасте 45 лет не стало российской актрисы Светланы Обидиной. О ее смерти сообщил режиссер Алексей Герман в своем Facebook.

"Ужас. Недавно о ней вспоминал. Вечная память", - написал он в соцсети.

Смерть артистки подтвердила и ее подруга Анна Екатерининская. Она заявила, что Обидина умерла 18 ноября, однако о ее кончине сообщили в театр только  24 ноября.

"О том, что она уходит, знали только самые близкие. Нет смысла обсуждать, что было причиной – это личное дело семьи…" – написала Екатерининская.

Почему близкие актрисы не сразу рассказали о ее кончине, и почему они не раскрывают причины смерти, неизвестно.

Светлана Обидина сыграла десятки ролей в театре и кино. Более всего известна по съемкам в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Следователь Тихонов", "Мажор-3", "Довлатов", "Адмиралы района".

Ранее мы писали, что умер митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.

Фото: kino-teatr.ru

Теги: светлана обидина, смерть, улицы разбитых фонарей
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии