Умерла актриса из "Улицы разбитых фонарей" Светлана Обидина

Подробности и причины смерти не раскрываются.

Во вторник, 24 ноября, в возрасте 45 лет не стало российской актрисы Светланы Обидиной. О ее смерти сообщил режиссер Алексей Герман в своем Facebook.

"Ужас. Недавно о ней вспоминал. Вечная память", - написал он в соцсети.

Смерть артистки подтвердила и ее подруга Анна Екатерининская. Она заявила, что Обидина умерла 18 ноября, однако о ее кончине сообщили в театр только 24 ноября.

"О том, что она уходит, знали только самые близкие. Нет смысла обсуждать, что было причиной – это личное дело семьи…" – написала Екатерининская.

Почему близкие актрисы не сразу рассказали о ее кончине, и почему они не раскрывают причины смерти, неизвестно.

Светлана Обидина сыграла десятки ролей в театре и кино. Более всего известна по съемкам в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Следователь Тихонов", "Мажор-3", "Довлатов", "Адмиралы района".

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Фото: kino-teatr.ru