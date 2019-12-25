Умер митрополит Казанский и Татарстанский Феофан

Митрополитом Татарстана он стал в 2015 году.

В возрасте 73 лет скончался митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. Об этом пишет телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Татарской митрополии. Причина смерти — осложнения, вызванные COVID-19.

В сообщении подчёркивается, что весь приход скорбит из-за кончины владыки. Соболезнования выразил президент Татарстана Рустам Минниханов. Он поручил провести всю необходимую работу, связанную с организацией похорон, чтобы достойно проводить митрополита в последний путь.

Митрополит Феофан родился 21 мая 1947 года в Дмитриеве в Курской области в семье рабочих. После окончания школы отслужил в армии. В 1969–1970 годах "нес послушание у епископа Смоленского и Вяземского Гедеона", после чего учился в Московской духовной семинарии. Далее Феофан поступил в Московскую духовную академию. Митрополитом Татарстана стал в 2015 году.

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