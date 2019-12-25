В петербургских храмах начались панихиды по погибшим в авиакатастрофе над Синаем

В полдень также прозвучит заупокойный колокольный звон.

В субботу, 31 октября, исполняется пять лет с момента трагедии над Синайским полуостровом: в 2015 году лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", вылетевший из Шарм-эль-Шейха в Петербург, разбился в Египте. Погибли 224 человека, включая семь членов экипажа. Причиной авиакатастрофы считается теракт.

В Петербурге в этот печальный памятный день по всех храмах пройдут панихиды по погибшим, соответствующее благословение дал митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Как сообщили в пресс-службе городской митрополии, первая панихида в Троице-Измайловском соборе началась в субботу в 7.14 утра – точное время крушения самолета. В полдень также прозвучит заупокойный колокольный звон.

Ранее мы писали, что родственники погибших в авиакатастрофе над Синаем судятся с Египтом.

Фото: Церковь в Санкт-Петербурге / "ВКонтакте"