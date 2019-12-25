Смольный о трагедии над Синаем: "Это был теракт"

Расследование произошедшего продолжается.

В эту субботу, 31 октября, исполнится 5 лет со дня авиакатастрофы над Синайским полуостровом. В результате падения Airbus A320 погибли 224 человека, в том числе 7 членов экипажа. Председатель комитета по социальной политике Петербурга Александр Ржаненков уверен, что произошедшее было терактом. Об этом он сказал на пресс-конференции в "ТАСС", передал корреспондент Piter.TV.

В день трагедии запланирован ряд памятных мероприятий. Панихиды пройдут в Измайловском соборе, на Серафимовском кладбище. Также будет организована поездка на Румболову гору во Всеволожск к мемориалу "Сад памяти". Также впервые богослужение пройдет в строящемся соборе, который возводится на средства меценатов в память о погибших.

Это теракт, и мы знаем, что в последующем произошли теракты. <...> Мы не должны быть равнодушны к негативным обстоятельствам, которые есть в нашем обществе. сказал Ржаненков.

Напомним, борт "Когалымавиа" летел из Шарм-эль-Шейха в Петербург. На данный момент в Египте не признали, что авиакатастрофа произошла из-за теракта. Расследование продолжается.

Фото: ВК/ Благотворительный фонд "Рейс 9268"