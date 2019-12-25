Родственники погибших в авиакатастрофе над Синаем судятся с Египтом

Добиться помощи от властей Египта спустя 5 лет не удалось.

Родственники погибших в авиакатастрофе над Синайским полуостровом ведут судебные тяжбы с египетскими властями. Об этом на пресс-конференции в "ТАСС" рассказала руководитель благотворительного фонда памяти жертв авиакатастрофы "Рейс 9268" Ирина Захарова, передал корреспондент Piter.TV.

По информации матери погибшего, в исках участвуют 28 семей погибших.

Напомним, Египет, на территории которого разбился самолет, не признает, что случившаяся трагедия была терактом. Власти не выплатили компенсаций семьям пассажиров самолета. Фонд "Рейс 9268" добивается того, чтобы уголовное дело было расследовано, и арабская страна принесла свои извинения.

В России родственники борются за то, чтобы на уровне законодательства был обозначен статус "жертвы теракты", по которому близким погибших и пострадавших полагалась бы определенная помощь.

Ранее председатель комитета по социальной политике рассказал о памятных мероприятиях, которые пройдут 31 октября.

Фото: ВК/ Благотворительный фонд "Рейс 9268"