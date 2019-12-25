"Первый канал" подал в суд из-за комментариев о шоу "Голос"

Причиной стали "ложные и клеветнические" заявления в адрес проекта.

В Хорошевский суд Москвы поступил иск от Первого канала. Ответчиками по нему выступают актер Станислав Садальский, критик Сергей Соседов, лидер партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин и агентство городских новостей "Москва". Соответчиком также является агентство ФАН. Об этом пишет ТАСС.

Причиной иска стали "ложные и клеветнические" заявления в адрес шоу "Голос". "Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации Первого канала", - говорится в исковых требованиях.

Ранее представители Первого канала заявляли, что упомянутые спикеры, чувствуя безнаказанность за свои слова, транслируют обществу выдумки, выдавая их за факты. Для повышения своей упоминаемости в СМИ они "цинично" используют бренд шоу "Голос".

Напомним, Сурайкин, Соседов и Садальский обвинили наставников шоу "Голос" в предвзятости. На слепых прослушиваниях все члены жюри повернулись к дочери ведущего Первого канала Романа Будникова Александре, которая исполнила песню певца Alekseev "Пьяное солнце". Зрители поставили под сомнение талант молодой артистки. Актер Станислав Садальский и вовсе назвал девушку "очередной дочерью Алсу", напомнив о недавнем скандале с подтасовкой голосов в шоу "Голос. Дети". В свою очередь Сурайкин потребовал закрыть шоу "Голос" и создать на его базе новый.

За Александру заступились наставники шоу рэпер Баста и музыкант Валерий Сюткин. Также свое мнение по поводу ее творчества выразил музыкальный продюсер Максим Фадеев.

Фото: Instagram / voice1tv