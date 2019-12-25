Валерий Сюткин сообщил об интригах в шоу "Голос" на Первом канале

Одну из участниц проекта жестко раскритиковали и обвинили в злоупотреблении связями.

Музыкант и один из наставников нового сезона шоу "Голос" на Первом канале Валерий Сюткин в беседе с "Московским комсомольцем" прокомментировал скандал вокруг дочери телеведущего Романа Будникова Александры. Артист заявил, что может отвечать только за себя, и эта ситуация выглядит для него "абсолютно по-идиотски".

Сюткин подчеркнул, что все решения на шоу принимает самостоятельно. Он также признался, что воспринимает критику только от тех людей, которые имеют на это профессиональное право.

Александра Будникова прошла слепые прослушивания, развернув в свою сторону всех наставников. Позже на нее обрушилась критика со стороны зрителей и некоторых известных персон. В частности, актер Станислав Садальский назвал Александру "очередной дочерью Алсу". Председатель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин и вовсе направил в дирекцию Первого канала обращение с призывом закрыть шоу "Голос".

В пресс-службе Первого канала заявили, что готовят судебные иски против Садальского, Сурайкина, а также музыкального критика Сергея Соседова. Причиной стали их "ложные и клеветнические" заявления в адрес шоу "Голос".

Ранее Баста защитил участницу "Голоса" после обвинений в подкупе жюри.

Фото: пресс-служба Первого канала