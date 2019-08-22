ОЖД: "В Кудрово не запускали пробный пассажирский поезд до Петербурга"

Накануне местные жители заметили поезд, похожий на пассажирский, на железной дороге в Кудрово.

В пресс-службе "Октябрьской железной дороги" опровергли информацию о запуске в Кудрово пассажирского поезда до Петербурга в тестовом режиме. В среду, 21 августа, поезд заметили очевидцы в районе Кудровского проезда.

Свидетели предположили, что это мог быть пробный запуск электрички по маршруту "Кудрово - Ладожский вокзал", однако оказалось, что в составе ехали рабочие. Планируется ли железнодорожное сообщение между Петербургом и населенным пунктом в Ленобласти в ближайшее время, пока неизвестно.

Железнодорожный переезд стал известен, так как ранее около него скапливались серьезные пробки на въезд и выезд из города. Первым шагом к решению проблемы стало то, что с переезда убрали балку. Затем въезд в сторону Кудрово расширили до двух полос, однако действия признали незаконными, так как власти на это разрешение не давали.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что канатная дорога может стать альтернативным транспортом между Петербургом и Кудрово.

Видео: Piter.TV