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Видео: в Кудрово в тестовом режиме запустили поезд до Петербурга

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Пассажирский поезд без людей заметили у железнодорожного переезда.

Днем 21 августа по железной дороге из Кудрово в Петербург отправился первый пассажирский поезд, но пока только в тестовом режиме. Очевидцем события стал мобильный корреспондент Piter.TV.

Ранее появилась информация о том, что электрички из Кудрово до Ладожского вокзала хотят запустить в августе. До настоящего момента по железной дороге ходили только грузовые составы. 

Железнодорожный переезд стал знаменит тем, что около него скапливались серьезные пробки. Первым шагом к решению вопроса стал снос балки. Позднее дорогу на въезд в Кудрово расширили до двух полос, что сильно обрадовало местных жителей. Позднее выяснилось, что разрешения на ремонтные работы никто не давал, и действия признали незаконными. 

Власти Петербурга и Ленобласти активно обсуждают новые варианты транспортного сообщения между городом и Кудрово. Населенные пункты хотят связать трамвайной линии, также рассматривается возможность строительства канатной дороги.

Видео: Piter.TV 

Теги: кудрово
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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