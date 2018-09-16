Злополучная балка больше не мешает въезду в Кудрово

Ее убрали дорожники.

Очевидец сообщил о том, что ночью 10-го июля убрали ограничитель высоты на въезд в Кудрово. Балка неоднократно становилась причиной пробок в этом районе.

Также автор отметил, что дорогу будут расширять до трех полос и организуют реверсивное движение.

Многие пользователи восприняли новость с радостью. Один из комментаторов написал, что теперь готов "совершить путешествие в этот дивный областной город". Кто-то отнесся бдительно и сказал, что и при наличии трех полос могут быть пробки.

Ранее Piter.TV рассказал о том, почему горожане боятся жить в Кудрово.

Видео: vk.com/spb_today