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Злополучная балка больше не мешает въезду в Кудрово

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Ее убрали дорожники.

Очевидец сообщил о том, что ночью 10-го июля убрали ограничитель высоты на въезд в Кудрово. Балка неоднократно становилась причиной пробок в этом районе. 

Также автор отметил, что дорогу будут расширять до трех полос и организуют реверсивное движение. 

Многие пользователи восприняли новость с радостью. Один из комментаторов написал, что теперь готов "совершить путешествие в этот дивный областной город". Кто-то отнесся бдительно и сказал, что и при наличии трех полос могут быть пробки.

Ранее Piter.TV рассказал о том, почему горожане боятся жить в Кудрово

Видео: vk.com/spb_today

Теги: балка, кудрово, ограничитель высоты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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