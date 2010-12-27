Страх и ненависть в Кудрово. Жители района боятся жить в "новом Купчино"

Жители густонаселенных кварталов рассказали Piter.TV, что устали ждать появления полиции.

Если вдруг вы собираетесь переехать в другой район в поисках нового жилья, уже можно не проверять специализированные сайты. Достаточно заглянуть в районные группы в соцсетях, которые в последнее время становятся равноценны местным СМИ.

Например, многим известно, что на окраинах Петербурга разрослись многочисленные ЖК. Поэтому даже элементарное закрытие на проверку станций метро "Девяткино" или "Улица Дыбенко" создает проблемы для жителей районов Мурино или Кудрово. После того, как в редакцию Piter.TV обратились жители второго района, мы решили разобраться в ситуации подробнее.

Беглого взгляда на группу "Жизнь в Кудрово" хватит, чтобы понять, что местным жителям там как минимум нескучно. Из недавнего: у дверей в подъезде – кровавые следы, химические эксперименты школьника привели к взрывам, домогательства к школьнице в ночь "Алых парусов".

Второй летний месяц начался с еще более жуткого инцидента – около полуночи 1 июня неизвестные обстреляли парадную дома №14 по Европейскому проспекту.

"Один в серой и синих шортах, второй весь в белом. Сначала ходили по стройке, пугали проходящих через стройку людей потом пропали из виду. Стреляли из пневматики. Всю парадную разбили. <...> С диспетчерской пришли работники и начали менять стекла. Расстрелянный лифт отключили", – написали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

"Кудрово в целом отобрало лавры Купчино и Парнаса", – анонимно поделился мнением один из местных жителей.

Ко всему многообразию сообщений о криминале добавим многочисленные сообщения от обитателей корпусов дома №4 по Столичной улице в Кудрово, обратившихся в редакцию Piter.TV. Копия обращения в полицию на имя начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Романа Плугина есть в нашем распоряжении.

Жители утверждают, что за порядком в поселении должна следить полиция Всеволожского района Ленобласти, пост которой находится за 30 километров от поселения. Непосредственно отделения полиции в Кудрово нет, его планируют открыть в 2020 году. При обращениях в МВД также указывалось, что в наведении порядка может помочь полиция Невского района Петербурга, но помощи не последовало.

"Единственный участковый, который вел прием два раза в неделю по два часа, уволился", – говорится в обращении.

Местные жители указывают, что без ответа остались более 10 обращений в полицию только за июнь 2019 года. Причиной для звонка в правоохранительные органы стали нарушение тишины и драки во дворе корпусов дома №4 на Столичной улице.

Дополнительно кудровчан беспокоят продажа и распитие алкогольных напитков в ближайшем магазине.

Во дворе ЖК на Столичной улице находится фонтан. Это место на площади Европы стало центром притяжения местных жителей, которые не всегда ведут себя дружелюбно. Копия коллективного обращения кудровчан в адрес главы администрации МО "Заневское сельское поселение" Алексея Гердия, гендиректора застройщика Setl City Ильи Еременко и гендиректора ООО "ЖКК Кудрово" Игоря Колтунова также есть в распоряжении Piter.TV.

Собственники жилья просят оказать содействие в решении вопроса по реагированию на вызовы полиции, а также обратить внимание на охрану и ограждение площади Европы, где находится тот самый фонтан.

"В связи с общедоступностью площадь Европы стала местом круглосуточного сбора нарушителей общественного порядка, тишины и покоя жителей. Распитие алкогольных напитков в общественном месте и, как следствие, регулярные драки и купания в фонтане днем и ночью. После таких ночных гуляний и дебошей площадь Европы утопает в мусоре и запахе испражнений. <...> Собственники обеспокоены порчей конструкций и элементов фонтана (с начала 2019 года по состоянию на сегодняшний момент сломано почти все освещение чаши внутри фонтана), цветением воды в чаше фонтана вследствие постоянного купания в ней в теплое время года детей, взрослых, собак", – отмечается в обращении.

"К концу 2020 года нам обещают построить собственное отделение полиции. Однако мы уже сегодня нуждаемся в обеспечении правопорядка в нашем городе. Просим вас организовать патрулирование и работу участковых уполномоченных", – так завершается обращение на имя главы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Первая реакция

Как сообщили в группе "Движение активистов Кудрово" в соцсети "ВКонтакте", в среду, 3 июля, в администрации Заневского городского поселения состоялась встреча активистов с управляющими компаниями.

Темами обсуждения стали следующие вопросы: фонтаны, уборка прилегающих территорий, установка пожарных гидрантов, инвентаризация зеленых насаждений, а также установка систем видеонаблюдения в южном Кудрово.

"Администрация поселения от себя направит запрос в полицию с просьбой взять ситуацию на контроль. Обсуждалась возможность передачи фонтанов, как объектов архитектуры, на баланс Администрации в случае, если такое решение будет принято на общем собрании собственников жилья. Речь шла о трех фонтанах - это фонтаны ЖК "Флагман", ЖК "Лондон" и ЖК "Капитал". Вместе с тем, управляющими компаниями озвучена сложность такого решения - нахождение оборудование и инженерных коммуникаций фонтанов в жилых домах, то есть в общедомовой собственности. Для решения этих вопросов необходимо привлечение застройщиков и изучение проектной документации. В настоящее время также рассматривается возможность патрулирования территорий около фонтанов народной дружиной", – сообщается в группе.

Однако как считают активисты, появление народных дружин не ускорит строительство полицейского участка и не увеличит число регулярных патрулей до 2020 года. Поэтому в данной ситуации было бы уместно разработать оптимальное решение вопроса с участием правоохранительных органов.

Piter.TV продолжит следить за развитием событий в Кудрово. Мы открыты для получения комментариев со стороны застройщика Setl City и ГУ МВД.

Фото: vk.com/amicus_p, vk.com/kudrovolife, Telegram / @megapolisonline