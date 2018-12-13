Жителей Кудрово напугали следы крови в подъезде: фото

Все стены и пол измазаны кровью. Соседи ничего не знают.

Днем 29 апреля в сети появилась ужасающая фотография. В одном из подъездов дома №8 на Европейском проспекте в Кудрово заметили следы крови. Местные жители опубликовали фотографию с места происшествия.

Соседи не знают, что произошло в этом подъезде. На снимке можно увидеть, что все стены и пол измазаны красным веществом, похожим на кровь. Пользователи интернета могут только догадываться, что могло случиться. В сети появились различные комментарии, начиная от шокированных, заканчивая шуточными:

Ранее мы писали, что фургон устроил массовое ДТП на КАД.

Фото: ВКонтакте / Жизнь в Кудрово