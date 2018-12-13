Видео: фургон устроил массовое ДТП на КАД

На месте происшествия работали сотрудники ДПС и скорая помощь.

Днем 29 апреля на КАД произошла массовая авария. Перед пересечением проспекта Энгельса столкнулись четыре автомобиля. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

По словам очевидцев, виновником аварии стал водитель фургона. Он врезался в Lada Largus, а тот от удара собрал в паровоз еще две машины — Lada X-Ray и Chevrolet Captiva.

На место происшествия работали сотрудники ДПС. Свидетели видели, как от места ДТП отъезжала карета скорой помощи. Есть ли пострадавшие, не сообщается. Разбитые машины увозят эвакуаторы.

Ранее мы писали, что на трассе "Кола" в Ленобласти при столкновении четырех авто погиб человек.

Видео: Piter.TV