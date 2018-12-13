На трассе "Кола" в Ленобласти при столкновении четырех авто погиб человек

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют причины возникновения ДТП.

В Ленобласти на трассе "Кола" на 100-ом километре произошла смертельная авария с участием четырех авто, в результате которой погиб мужчина, являвшийся водителем одной из машин. Об этом сообщает сетевое издание "5-tv.ru".

Страшная авария в ночь на понедельник, 29 апреля, произошла в Ленинградской области. Столкнулись сразу четыре легковых автомобиля. От удара один из них загорелся. В результате ДТП погиб мужчина-водитель. Еще пять человек получили серьезные травмы.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют причины возникновения ДТП.

Источник: сетевое издание "5-tv.ru"