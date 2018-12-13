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На трассе "Кола" в Ленобласти при столкновении четырех авто погиб человек
Сегодня, 13:41
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KaterinaKono13

На трассе "Кола" в Ленобласти при столкновении четырех авто погиб человек

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В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют причины возникновения ДТП.  

В Ленобласти на трассе "Кола" на 100-ом километре произошла смертельная авария с участием четырех авто, в результате которой погиб мужчина, являвшийся водителем одной из машин. Об этом сообщает сетевое издание "5-tv.ru". 

Страшная авария в ночь на понедельник, 29 апреля, произошла в Ленинградской области. Столкнулись сразу четыре легковых автомобиля. От удара один из них загорелся. В результате ДТП погиб мужчина-водитель. Еще пять человек получили серьезные травмы.  

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют причины возникновения ДТП.  

Источник: сетевое издание "5-tv.ru"

Теги: дтп, ленобласть, новости ленобласти, трасса кола
Категории: Новости Ленинградской области,

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