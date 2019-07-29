В Кудрово расширили "бутылочное горло"

По словам местным жителей, это решит проблему на выезд из Петербурга, но не на въезд.

Дорогу в Кудрово расширили. Теперь в ней две полосы. Радостной новостью местные жители поделились в социальных сетях.

Ранее на Кудровском проезде скапливались серьезные пробки. Необходимость дополнительной полосы обсуждали давно, однако точных сроков окончания работ не называли.

За минувшие выходные на этом участке уложили асфальт асфальт. Утром 27-го июля рабочие начали убирать дорожные ограждение, а уже в понедельник, 29 июля, новую полосу открыли для автомобилистов. Однако кто именно взял на себя ответственность за расширение дороги в сторону Кудрово пока неизвестно.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на станции "Комендантский проспект" ограничат вход на два месяца.

Видео: vk.com/public174335774