На станции "Комендантский проспект" ограничат вход на два месяца

Это связано с капитальным ремонтом эскалатора.

Режим работы наземного вестибюля на станции метро "Комендантский проспект" изменится на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба петербургского метрополитена.

С 1 августа 2019 по 7 октября 2019 по рабочим дням с 07:50 до 09:30 ограничат вход в вестибюль. Это значит, что во время усиленного пассажиропотока в нем могут скапливаться очереди. Пресс-служба просит учитывать это и заранее планировать свой маршрут.

Ограничения ввели из-за капитального ремонта эскалатора.

Также с 29 июля эскалатор ремонтируют на станции метро "Озерки". Работы планируют завершить к 27 сентября 2019. Вход будет ограничен по рабочим дням с 07:45 до 09:30.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на перегоне Броневая – Лигово электричка сбила 38-летнюю петербурженку.

Фото: wikipedia.org