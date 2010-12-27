На перегоне Броневая – Лигово электричка сбила 38-летнюю петербурженку

Она скончалась в машине скорой помощи.

Сотрудниками транспортной полиции проводится проверка по факту травмирования женщины в районе перегона Броневая – Лигово Санкт-Петербурга. Об этом сообщали пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

По данным правоохранительных органов, 28 июля в районе перегона Броневая – Лигово женщина переходила пути в неположенном для этого месте. На сигнал машиниста никак не отреагировала, тогда пришлось применять экстренное торможение. Но электропоезд все равно наехал на женщину. Пстрадавшая – 38-летняя петербурженка скончалась в карете скорой помощи.

По данному факту проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее на перегоне Лисий Нос - Сестрорецк столкнулись автомобиль и электричка.

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