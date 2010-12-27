На перегоне Лисий Нос - Сестрорецк столкнулись автомобиль и электричка

После инцидента автомобилист скрылся с места ДТП.

Во вторник, 23 июля, на железнодорожном переезде 26 км перегона Лисий Нос - Сестрорецк произошло ДТП. Электричка задела автомобиль по вине водителя. Об этом рассказала пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Инцидент произошел около 20:55. Машина выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным поездом. Электричка следовала по маршруту Белоостров - Санкт-Петербург. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения не удалось избежать.

Никто из пассажиров поезда и работников железной дороги не пострадал. О состоянии водителя не сообщается. Он скрылся с места ДТП. Поезду пришлось задержаться на 7 минут. Состав получил незначительные повреждения.

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Фото: pixabay.com