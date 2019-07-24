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На Пражской улице прорвало трубу

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Горячая вода вылилась на тротуар.

В среду, 24 июля у дома №7/2 на Пражской улице Фрунзенского района Петербурга прорвало трубу горячего водоснабжения. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

На тротуар вылился кипяток. Он перекрыл доступ к автомобилям и парадным.

Местные жители рассказали, что горячую воду отключат из-за работ по устранению неполадок.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Адмиралтейском и Центральном районах Петербурга отремонтируют три дороги.

Фото, видео: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / ВКонтакте

Теги: происшествие спб, прорыв трубы гвс на пражской улице, фрунзенский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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