В Адмиралтейском и Центральном районах Петербурга отремонтируют три дороги

Водителей предупредили об ограничении движения.

В Санкт-Петербурге начался ремонт трех дорог, сообщили 23 июля в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры города.

В Центральном районе начался ремонт Фонтанной улицы, на что Администрация города выделила 7,5 млн рублей. ЗАО "АБЗ-Дорстрой" отремонтирует участок дороги длиной в 170 метров. Работы будут выполнены на 2,62 тысячах квадратных метров проезжей части и 1,28 тысячах квадратных метров тротуара.

Из-за этого с 22 июля по 4 августа будет ограничено движение от улицы Некрасова до Виленского переулка, включая перекресток с Басковым переулком. С 5 по 6 августа движение закроют.

В Адмиралтейском районе улучшат Можайскую улицу и Прядильный переулок. В первом случае длина участка составляет 810 метров. Здесь отремонтируют 1,12 тысяч квадратных метров проезжей части и 4,22 тысяч квадратных метров тротуара, на что уйдет почти 12 млн рублей.

В Прядильном переулке в порядок приведут 1,32 тысячи квадратных метров дороги и 1,45 тысяч квадратных метров тротуара. На этот участок из казны города выделили 5,33 млн рублей.

Как сообщают на официальном сайте Комитета, в связи с ремонтом с 20 по 27 июля будет ограничено движение по Можайской улице от набережной Обводного канала до Загородного проспекта, без перекрестков;

на Прядильном переулке от улицы Лабутина до набережной реки Фонтанки, включая перекресток с Люблинским переулком движение будет ограничено с 20 июля по 25 июля. С 29 июля по 5 августа, движение будет закрыто с 26 июля по 28 июля.

Фото: vk.com/spb_today