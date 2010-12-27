В ближайшее время жители Кудрово не избавятся от пробок на Ленинградской улице

В планах расширение дороги только на выезд из Петербурга.

В ближайшее время жителям Кудрово не стоит ждать расширения дороги на въезд в Санкт-Петербург. Там по прежнему останется две полосы. Об этом сообщила "Фонтанка.ру" со ссылкой на заместителя председателя регионального правительства Михаила Москвина.

Как отметил Москвин, власти сейчас занимаются расширение выезда из Петербурга. Однако конкретные сроки пока не обозначены. По его словам, ведется работа с РЖД и коллегами из Северной столицы.

Ранее жители поселка надеялись на то, что на участке введут реверсивное движение. В начале июля с железнодрожного проезда убрали злополучную балку, которая способствовала скоплению машин. Пока таких планов нет.

Тяжелая транспортная ситуация также наблюдается около Кудровского проезда. К концу июля от железнодорожного переезда до Центральной улицы должны завершить ремонт участка дороги. Пока работы не закончатся, общественный транспорт там не пойдет.

Ранее Piter.TV рассказал о планах по развитию транспортной инфраструктуры в Кудрово.

Фото: vk.com/kudrovo24