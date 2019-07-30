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За расширение в Кудрово "бутылочного горлышка" ГАТИ выпишет штраф до миллиона рублей

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ГАТИ пытается сейчас выяснить, кто проводил данные работы.

Накануне жители Кудрово получили радостную новость. "Бутылочное горлышко" на выезде из Петербурга наконец-то расширили. Местные жители отметили, что пробок стало меньше, а дорогу за свой счет расширил застройщик.

В ближайшее время проверить качество работ приедет губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Однако, государственная административно-техническая инспекция решила оштрафовать незаконного организатора ремонта дороги.

ГАТИ пытается сейчас выяснить, кто проводил данные работы. За несогласование изменений организатору грозит штраф до миллиона рублей.

Видео: vk.com/public174335774

Теги: бутылочное горлышко, гати, кудрово
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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