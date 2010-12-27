Примерная стоимость линии 8,7 млрд рублей.

В среду, 7 августа, стало известно, что Петербург и Кудрово планируют связать трамвайной линией. Об этом сообщают Санкт-Петербургские ведомости.

Предложение заняться проектом трамвайной линии вынес руководитель Дирекции по транспортному развитию Петербурга и Ленинградской области Кирилл Поляков. Известно, что проект включает в себя три наземные транспортные линии. Так, трамваи будут курсировать вдоль Европейского проспекта и Областной улицы, вдоль Центральной и Областной улиц, а также вдоль проспекта Строителей и Областной.

Ориентировочная стоимость строительства составит порядка 8,7 миллиардов.

Ранее мы сообщали о том, что суд запретил городским властям разрывать контракт с "Метростроем".

Фото:pixabay