Канатная дорога может стать альтернативным транспортом между Петербургом и Кудрово

Быть или не быть канатной дороге - решится в первой половине осени.

Между станцией метро "Улица Дыбенко" и Кудрово может появиться канатная дорога. Вопрос о реализации проекта должен решиться в сентябре, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

В начале осени завершатся предпроектные работы, в том числе предварительные расчеты. Тогда же будет понятна позиция двух компаний, которые являются претендентами на строительство. Канатная дорога появится на основе государственно-частного партнерства. Поддержать проект также готово правительство Российской Федерации.

Она может стать альтернативным способом передвижения между Петербургом и Кудрово. Дрозденко отметил, что стоимость проезда будет такая же, как и на наземном общественном транспорте. В 2025 также должна появиться станция метро "Кудрово".

На данный момент в городе серьезные проблемы с тем, чтобы быстро добраться до Северной столицы. Недавно на въезд в город во Всеволожском районе сделали еще одну полосу движения, однако она была сделана без соответствующего разрешения.

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