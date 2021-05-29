"Миннесота" с Капризовым вылетела из Кубка Стенли

Матч с "Вегас Голден Найтс" завершился со счетом 6:2.

Клуб российского форварда Кирилла Капризова "Миннесота Уайлд" больше не примет участие в матчах Кубка Стэнли.

Игра хоккейного клуба против игроков "Вегас Голден Найтс" из Невады завершилась со счетом 6:2 в пользу последних. Это был решающий и седьмой по счету матч первого раунда плей-офф.

Капризов забил в игре единственную шайбу, тем самым установил рекорд для "Миннесоты". 24-летний россиянин стал первым новичком в истории клуба, которому удалось набрать очко в седьмом матче серии в Кубке Стэнли.

По итогам чемпионата Капризов стал лучшим бомбардиром и снайпером команды, набрав 51 очко за 55 матчей.

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Видео:SPORTSNET



