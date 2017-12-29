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Швейцария забросила восемь шайб в ворота Словакии на ЧМ-2021

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В следующем матче команда сыграет против сборной России.

Сборная Швейцарии по хоккею разгромила сборную Словакии со счетом 8:1 в четвертом матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Риге.

В составе победителем дублями отметились защитник Роман Леффель и форвард Грегори Хофманн. По одном шайбе в ворота словаков забросили Рафаэль Диас, открывший счет в матче, Свен Андригетто, Тимо Майер и Филипп Курашев. У проигравших забил Михал Криштоф.

По итогам четырех матчей сборная Швейцария возглавляет турнирную таблицу в группе A, набрав девять очков. Следующий матч команда сыграет 29 мая против сборной России.

Ранее мы сообщали, что "Питтсбург" уступил "Айлендерс" и вылетел из плей-офф НХЛ.

Видео: YouTube / IIHF Worlds 2021

Теги: сборная словакии по хоккею, сборная швейцарии по хоккею, чемпионат мира по хоккею 2021
Категории: Хоккей, Спорт, Лента новостей,

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