Швейцария забросила восемь шайб в ворота Словакии на ЧМ-2021

В следующем матче команда сыграет против сборной России.

Сборная Швейцарии по хоккею разгромила сборную Словакии со счетом 8:1 в четвертом матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Риге.

В составе победителем дублями отметились защитник Роман Леффель и форвард Грегори Хофманн. По одном шайбе в ворота словаков забросили Рафаэль Диас, открывший счет в матче, Свен Андригетто, Тимо Майер и Филипп Курашев. У проигравших забил Михал Криштоф.

По итогам четырех матчей сборная Швейцария возглавляет турнирную таблицу в группе A, набрав девять очков. Следующий матч команда сыграет 29 мая против сборной России.

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Видео: YouTube / IIHF Worlds 2021