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Россия уступила Канаде в четвертьфинале ЧМ-2021

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Канадцы забросили победную шайбу в овертайме.

Сборная России уступила сборной Канады в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею в Риге. Игра завершилась со счетом 1:2.

Первый период команды отыграли без заброшенных шайб. Во втором периоде россияне открыли счет благодаря точному броску Евгения Тимкина. Канадцы сравняли счет в третьем периоде усилиями Адама Хенрика. Основное время матча завершилось вничью. Победную шайбу в овертайме забросил Эндрю Манжипан.

Таким образом, определились все участники полуфинала ЧМ-2021. Канада будет играть против США. Во втором полуфинале встретятся Финляндия и Германия. Матчи пройдут 5 июня.

Ранее мы сообщали, что Германия выиграла у Швейцарии по буллитам в четвертьфинале ЧМ-2021.

Видео: YouTube / Hockey 2021
Фото: Международная федерация хоккея на льду

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Категории: Хоккей, Спорт, Лента новостей,

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