Германия выиграла у Швейцарии по буллитам в четвертьфинале ЧМ-2021

Сборная Германии выиграла у сборной Швейцарии по буллитам в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею в Риге. Игра завершилась со счетом 3:2.
К середине встречи Швейцария вела в счете после точных бросков Рамона Унтерзандера и Фабриса Херцога. До конца второго периода немцы сократили разрыв благодаря шайбе Тома Кюнхакля. За минуту до конца третьего периода Леон Гаванке сравнял счет. В серии послематчевых буллитов победный бросок реализовал Марсель Небельс.
Германия вышла в полуфинал хоккейного ЧМ впервые с 2010 года. Ее соперник определится по окончании всех матчей четвертьфинальной стадии турнира.
Ранее мы сообщали, что США обыграла Словакию в четвертьфинале ЧМ-2021.
Фото: Международная федерация хоккея на льду
Видео: YouTube / IIHF Worlds 2021
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