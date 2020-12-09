Германия выиграла у Швейцарии по буллитам в четвертьфинале ЧМ-2021

Немцы вышли в полуфинал турнира впервые с 2010 года.

Сборная Германии выиграла у сборной Швейцарии по буллитам в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею в Риге. Игра завершилась со счетом 3:2.

К середине встречи Швейцария вела в счете после точных бросков Рамона Унтерзандера и Фабриса Херцога. До конца второго периода немцы сократили разрыв благодаря шайбе Тома Кюнхакля. За минуту до конца третьего периода Леон Гаванке сравнял счет. В серии послематчевых буллитов победный бросок реализовал Марсель Небельс.

Германия вышла в полуфинал хоккейного ЧМ впервые с 2010 года. Ее соперник определится по окончании всех матчей четвертьфинальной стадии турнира.

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Фото: Международная федерация хоккея на льду

Видео: YouTube / IIHF Worlds 2021