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США обыграла Словакию в четвертьфинале ЧМ-2021

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Соперник американцев в полуфинале определится сегодня вечером.

Сборная США обыграла сборную Словакии в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею в Риге. Игра завершилась со счетом 6:1.

Дублями в составе американской команды отметились нападающие Конор Гарланд и Колин Блэквелл. Также у победителей отметились Брайан Бойл и Александр Хмелевски. У словаков единственную шайбу забросил Петер Цегларик.

Соперник сборной США по полуфиналу ЧМ-2021 определится сегодня вечером по окончании всех матчей четвертьфинальной стадии турнира. В параллельном матче Германия обыграла Швейцарию (3:2 Б) и также вышла в полуфинал.

Ранее мы сообщали, что "Монреаль" впервые за шесть лет вышел во второй раунд плей-офф НХЛ.

Видео: YouTube / Hockey 2021
Фото: Международная федерация хоккея на льду

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Категории: Хоккей, Спорт, Лента новостей,

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